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Царьград

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В каких продуктах содержится спирт: от бананов до квашенной капусты

В каких продуктах содержится спирт: от бананов до квашенной капусты

Содержание спирта в этих продуктах незначительно.Во многих продуктах питания, включая фрукты и ягоды, присутствует спирт в различных концентрациях.

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