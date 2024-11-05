Meta заявляет, что делает свои модели Llama доступными для приложений национальной безопасности США

Anduril, оборонная технологическая компания, одним из основателей которой является Палмер Лаки, рассматривает возможность строительства своего первого крупного завода площадью 5 миллионов квадратных футов, известного как «Арсенал-1», в Аризоне, Огайо или Техасе, по словам человека, знакомого с этим вопросом.
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