В сеть слили видео из кухни "Бургер Кинга". Вот чем занимались повара. Вам не понравится

Сразу два ресторана "Бургер Кинг" во Владивостоке прекратили работу после того, как в сеть слили шокирующее видео с их кухни: на кадрах сотрудники играют в футбол между плитами, бросают презервативы в еду и пачкают пол неизвестной чёрной жижей, которую потом подают гостям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Самолёт с соратни...
- Австрийский экспе...
- Трамп проиграл - ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым