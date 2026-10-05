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Царьград

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В сеть слили видео из кухни "Бургер Кинга". Вот чем занимались повара. Вам не понравится

В сеть слили видео из кухни "Бургер Кинга". Вот чем занимались повара. Вам не понравится

Сразу два ресторана "Бургер Кинг" во Владивостоке прекратили работу после того, как в сеть слили шокирующее видео с их кухни: на кадрах сотрудники играют в футбол между плитами, бросают презервативы в еду и пачкают пол неизвестной чёрной жижей, которую потом подают гостям.

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