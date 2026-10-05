В сеть слили видео из кухни "Бургер Кинга". Вот чем занимались повара. Вам не понравится

Сразу два ресторана "Бургер Кинг" во Владивостоке прекратили работу после того, как в сеть слили шокирующее видео с их кухни: на кадрах сотрудники играют в футбол между плитами, бросают презервативы в еду и пачкают пол неизвестной чёрной жижей, которую потом подают гостям.