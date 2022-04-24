Lg оптимистично оценивает перспективы роста продаж кондиционеров

Компания LG Electronics (Thailand) Co, местный продавец и дистрибьютор электроприборов LG, с оптимизмом смотрит на то, что в этом году индустрия кондиционеров в Таиланде возобновит рост после двухлетнего спада, связанного с затяжной пандемией.
Компания LG Electronics (Thailand) Co, местный продавец и дистрибьютор электроприборов LG, с оптимизмом смотрит на то, что в этом году индустрия кондиционеров в Таиланде возобновит рост после двухлетнего спада, связанного с затяжной пандемией.
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