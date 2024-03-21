Лёвкин: Ведутся работы по реконструкции очистного сооружения «Сабурово»

Ведётся разработка проектно-сменой документации для реализации мероприятия по реконструкции очистного сооружения «Сабурово» для обеспечения подключения жилого комплекса к сетям водоотведения на юге Москвы.
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