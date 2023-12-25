Заместитель министра транспорта Хабаровского края, руководитель «Хабаровскуправтодора», а также представитель коммерческой фирмы обвиняются в коррупционных преступлениях

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации СК России по Хабаровскому краю и ЕАО продолжается расследование уголовного дела в отношении заместителя министра транспорта Хабаровского края Дениса Пронкина, руководителя КГКУ «Хабаровскуправтодор» Евгения Зайцева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.
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