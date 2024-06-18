Рябков: Запад лишь публично отреагировал на предложения Владимира Путина по Украине

У России и США также не было контактов по этому поводу Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью информационному агентству ТАСС, что государства Запада лишь публично отреагировали на новые предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине.
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