Павлова раскритиковала Минспорт РТ из-за проблем с электронной системой ГТО

Автор: Дмитрий Киселев Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Минспорта РТ намерено обратиться в министерство спорта РФ по поводу некорректной работы с результатами сдачи нормативов электронной системы ГТО.
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