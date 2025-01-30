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Поезд с золотым драконом: китайский Новый год в московском метро

Поезд с золотым драконом: китайский Новый год в московском метро

В столичном метро курсирует тематический поезд, посвящённый китайскому Новому году. Оформленный в красных тонах с изображением золотого дракона, он будет ездить по Арбатско-Покровской линии в течение месяца.

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