Поезд с золотым драконом: китайский Новый год в московском метро

В столичном метро курсирует тематический поезд, посвящённый китайскому Новому году. Оформленный в красных тонах с изображением золотого дракона, он будет ездить по Арбатско-Покровской линии в течение месяца.
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