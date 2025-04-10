Ученые нашли в России сорняк из Европы, способный разрушать фундаменты домов

IMAGO/Gottfried Czepluch/TASS Европейское гибридное растение "Богемская рейнутрия", которое может разрушать фундаменты домов, нашли в России, сообщила главный научный сотрудник Главного ботанического сада имени Н.
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