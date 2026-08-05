Coca-Cola HBC повысила прогноз прибыли на 2026 год после сильного первого полугодия

Coca-Cola HBC повысила прогноз органической операционной прибыли на 2026 год до верхней границы ранее объявленного диапазона на фоне высокого спроса на напитки и успешных продаж, связанных с Чемпионатом мира по футболу FIFA.
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