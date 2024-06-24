Пора отпусков всегда заставляет задуматься о своей форме.

Таким образом, если летние вещи стали малы, а купальник сидит не так как хотелось бы. То еще можно всё исправить! В случае если вы вспомнили о приближающемся отдыхе, советы из нашего поста помогут привести фигуру в порядок в самые сжатые сроки.