В рейтинге «РИА Новости» по итогам научно-технологического развития регион набрал 65,79 балла, уступив только Москве, Татарстану и Санкт-Петербургу.
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