Военное обозрение

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Минобороны подтвердило уничтожение большого количества наёмников в ходе удара по академии СВ ВСУ во Львове

Минобороны подтвердило уничтожение большого количества наёмников в ходе удара по академии СВ ВСУ во Львове

Российское Минобороны подтвердило нанесение результативного ракетного удара по военным объектам Украины, произведенного еще в начале этого месяца.

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