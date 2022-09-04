"Получит каждый": новую льготу вручат 2 миллионам россиян с 5 сентября

Российским гражданам рассказали о новой льготе, которую они могут получить уже с 5 сентября. Такую поддержку получит каждый, кто вовремя подаст важное заявление, а предназначается такое право более, чем для двух миллионов россиян.
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