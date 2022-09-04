Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Александрович
    зачем вся эта морока с газом, если есть электричество?Заявки на подключ...
  • Россиянин
    Мало. Надо 25 давать.В Краснодарском к...
  • Вадим Белецкий
    Вот и в Питере тоже, за один день так похолодало, что даже пришлось куртку осеннюю вдруг надеть, вместо обычной в это..."А народ где вооб...

"Получит каждый": новую льготу вручат 2 миллионам россиян с 5 сентября

"Получит каждый": новую льготу вручат 2 миллионам россиян с 5 сентября

Российским гражданам рассказали о новой льготе, которую они могут получить уже с 5 сентября. Такую поддержку получит каждый, кто вовремя подаст важное заявление, а предназначается такое право более, чем для двух миллионов россиян.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх