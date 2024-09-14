Новый протест фермеров. Будут ли у них трактора

Фермеры Молдовы готовятся к очередным масштабным акциям протеста. Они недовольны тем, как власти реагируют на потери аграриев от сильной засухи, считают принимаемые властями меры помощи недостаточными и не понимают, почему в стране не хотят объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве.