Американец побывал в России и удивился одной особенности жизни русских

Американский турист побывал в России и удивился одной особенности жизни русских — пешим прогулкам. Своими впечатлениями он поделился в разговоре с российской тревел-блогершей, подробностями беседы она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».