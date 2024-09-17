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Американец побывал в России и удивился одной особенности жизни русских

Американец побывал в России и удивился одной особенности жизни русских

Американский турист побывал в России и удивился одной особенности жизни русских — пешим прогулкам. Своими впечатлениями он поделился в разговоре с российской тревел-блогершей, подробностями беседы она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

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