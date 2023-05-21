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Клинтон назвала событие, которое положит конец Украине

Клинтон назвала событие, которое положит конец Украине

Избрание президентом США Дональда Трампа положит конец Украине, заявила бывшая госсекретарь страны Хиллари Клинтон 21 мая Financial Times.

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