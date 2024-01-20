Врачи объяснили, можно ли заразиться гриппом, COVID-19 и ОРВИ сразу

Недавно жителей страны напугали началом тройной эпидемии или тридемии. Речь идёт о ситуации, когда люди заражаются сразу тремя инфекциями – гриппом, коронавирусом и респираторно-синцитиальным вирусом человека – это один из возбудителей ОРВИ.