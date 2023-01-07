Пьяный родственник зарезал пенсионерку во время застолья на Партизана Германа

Сотрудники полиции обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями груди. Полицейские задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 69-летней родственницы во время посиделок со спиртным в квартире на улице Партизана Германа в Петербурге.