В Пакистане эксперты оценили эффект от соляризации водяных скважин

У соляризации (перевода на солнечные батареи) 100 тыс. водяных колодцев и скважин в Пакистане будут как положительные, так и отрицательные стороны, заявили эксперты и чиновники, опрошенные агентством The Dawn.
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