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Нефть и газ в Арктике будут возить подводные танкеры

Нефть и газ в Арктике будут возить подводные танкеры

Для перевозки грузов в Арктике в будущем будут использовать подводные танкеры и сухогрузы. Об этом «Известиям» рассказал заведующий лабораторией долгосрочных ледовых прогнозов и ледового режима Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Юлин.

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