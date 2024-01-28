Нефть и газ в Арктике будут возить подводные танкеры

Для перевозки грузов в Арктике в будущем будут использовать подводные танкеры и сухогрузы. Об этом «Известиям» рассказал заведующий лабораторией долгосрочных ледовых прогнозов и ледового режима Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Юлин.