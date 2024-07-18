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Володин: Государство или обладает суверенитетом, или становится колонией

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании Национальной Ассамблеи Республики Никарагуа по случаю с годовщины Сандинистской народной революции в четверг, 18 июля, заявил, что государство обладает либо суверенитетом, либо становится колонией, и передал поздравление от президента России Владимира Путина.

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