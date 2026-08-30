Группа Demo попала в ловушку лесных пожаров на Ямале

Группа Demo застряла на Ямале из-за лесных пожаров и отмены рейсов. Дальнейшие гастроли оказались под угрозой срыва, сообщает канал SHOT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дана Борисова наз...
- АЗ Покинувшая Россию...
- Эксперт раскрыл в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым