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Рамблер

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Группа Demo попала в ловушку лесных пожаров на Ямале

Группа Demo попала в ловушку лесных пожаров на Ямале

Группа Demo застряла на Ямале из-за лесных пожаров и отмены рейсов. Дальнейшие гастроли оказались под угрозой срыва, сообщает канал SHOT.

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