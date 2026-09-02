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Экспертиза ДНК и борьба за наследство: как открылась тайна личной жизни актера Бориса Тенина

Экспертиза ДНК и борьба за наследство: как открылась тайна личной жизни актера Бориса Тенина

Когда 28 сентября 2021 года не стало актера Бориса Тенина-младшего, казалось, что круг его наследников очерчен четко: вдова Елена Трещинская и сын Тимофей.

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