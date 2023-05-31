Федеральное агентство новостей №1

7 151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Так группировка или несколько пленных?Российские военны...
  • Traveller
    Эк как служивые подло лецемерят!!! Это кто сбил самолёт? Ну признайтесь, что к событию граждане, подчинённые представ...Российские средст...
  • Traveller
    Уже за это надо предать анафеме даже упоминание имя Борюсика-Главалкоголика со всеми его домочадцами и ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ...«Мы наших потерял...

В сети «Вкусно и точка» рассказали о наборе кадров к началу лета и рассказали об условиях для сотрудников

В сети «Вкусно и точка» рассказали о наборе кадров к началу лета и рассказали об условиях для сотрудников

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» усиливает свой кадровый состав к началу летнего сезона, когда ожидается повышения спроса, набирая сотрудников из числа иностранцев и несовершеннолетних, в том числе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх