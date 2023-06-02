МКЧИ: США хотят отправить Украине истребители для атак по российским городам

Международный Комитет Четвертого Интернационала, занимающийся объединением разных групп в нескольких странах, сообщил, что демонстрируют намерения США отправить Украине истребители F-16.
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