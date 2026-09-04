Сегодня много говорится о победе России в войне на Украине с нацистами и НАТО. Да, мы должны победить в этом противостоянии, вернуть русские земли в лоно государства, освободить жителей Украины от нацистского ига, прекратить геноцид русских и остановить натиск коллективной западной элиты.
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