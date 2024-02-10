Найдены тела всех членов экипажа вертолета, рухнувшего в Онежское озеро

Вертолёт МЧС Ми-8, потерпевший крушение в Карелии, достали со дна Онежского озера, сообщает 78.ru. 4 февраля вертолет Ми-8, которым управлял опытный экипаж с тысячами часов налета, перестал выходить на связь.
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