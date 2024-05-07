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Майкл Мэлоун устроил жесткий выговор судье, но избежал технического

Майкл Мэлоун устроил жесткий выговор судье, но избежал технического

Во время первой четверти второго матча серии «Денвер» – «Миннесота» (80:106, 0-2) главный тренер хозяев устроил жесткий выговор судье после того, как лидеры соперника Карл-Энтони Таунс и Энтони Эдвардс избежали фолов в нападении в спорных ситуациях.

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