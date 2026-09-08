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Сколько часов нужно спать, чтобы не стареть. Ученые о норме сна 

Сколько часов нужно спать, чтобы не стареть. Ученые о норме сна 

Мы воспринимаем сон как возможность восстановить силы, но его механизм сложнее. Ночной отдых — главный регулятор биологического возраста всего организма.

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