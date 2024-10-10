Элитные подразделения ВСУ оказались в ловушке на территории России

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. Значительное количество элитных украинских подразделений оказалось в сложной ситуации на территории России, что ограничивает их возможность участвовать в боевых действиях на линии соприкосновения в Донбассе.
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