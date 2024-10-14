Орбан: Запад экономически отстаёт от Востока

Председатель правительства Венгрии Виктор Орбан полагает, что Запад, развязавший экономическую холодную войну, отстает в своем развитии от Востока, который вскоре займет доминирующее положение в мировой экономике.
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