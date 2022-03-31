Страна и люди

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ПРОНЬКО: ЭТО ПОЛНЫЙ АУТ – "ГЛАМУРЯТНИК" СНОВА БУДЕТ НАС УЧИТЬ "РОДИНУ ЛЮБИТЬ"?

ПРОНЬКО: ЭТО ПОЛНЫЙ АУТ – "ГЛАМУРЯТНИК" СНОВА БУДЕТ НАС УЧИТЬ "РОДИНУ ЛЮБИТЬ"?

ФОТО: ИГОРЬ ИВАНКО / АГН "МОСКВА" ЮРИЙ ПРОНЬКО Если гламурятник вернется на голубой экран и вновь, как до 24 февраля, начнет нас учить, как Родину презирать и ненавидеть, то претензии будут не к "пернатым", а к власти, которая это допустила.

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