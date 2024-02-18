Врач Бокерия рассказала, какая жирная еда нужна для крепких сосудов

Отказ от жиров в рационе при переходе на правильное питание является распространенной ошибкой. Для поддержания здоровья мозга, сердца и сосудов важно употреблять жиры высокого качества, рассказала в Telegram-канале кардиолог Ольга Бокерия.
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