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Около 6 тыс. украинцев призывного возраста сбежали в Германию за лето

Около 6 тыс. украинцев призывного возраста сбежали в Германию за лето

FILIP SINGER/EPA/TASS За последние три месяца в Германию прибыли около 6 тыс. украинцев в возрасте от 23 до 60 лет.

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