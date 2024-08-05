Врач Кашух объяснила, в чем опасность устриц: отравление, сепсис, смерть

МОСКВА, 5 августа, ФедералПресс. Такой деликатес, как устрицы, является источником белка, однако из-за употребления их в сыром виде у человека может возникнуть отравление, в крайнем случае дело может закончиться смертью.
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