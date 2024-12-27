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Татар-информ

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Ирада Аюпова ответит на вопросы жителей РТ в прямом эфире

Министр культуры РТ Ирада Аюпова сегодня ответит на вопросы жителей республики в прямом эфире. Также глава Минкульта расскажет о новом здании театра Камала, праздничных событиях на Новый год, реализации нацпроектов в области культуры и многом другом.

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