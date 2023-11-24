Катки в Петербурге 2023: адреса, какие будут бесплатными

Рассказываем, где в Петербурге уже совсем скоро можно будет покататься на коньках.Зима уже почти вошла свои права по полной, и в ближайшее время в Петербурге планируют начинать заливать катки, пишет "Фонтанка".
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