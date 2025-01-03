В Казахстане около 40 машин попали в ДТП из-за метели

На трассе Алма-Ата - Екатеринбург, одной из ключевых магистралей страны, сложилась сложная ситуация.<strong>Из-за метели около 40 автомобилей попали в аварию на трассе Астана-Щучинск на севере Казахстана, <a href="https://t.
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