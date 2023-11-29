Китай не дал расти индексам Азии в вторник

Большинство азиатских индексов завершили торги вторника на отрицательной территории. В фокусе инвесторов, положение дел в Китае, где правительство принимает отчаянные меры по стимулированию роста экономики в конце года.
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