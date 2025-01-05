Влад Филат - чиновникам: "Начните освобождение страны с облегчения собственных карманов"

Бывший премьер-министр, председатель Либерально-демократической партии Молдовы Влад Филат призвал чиновников правительства сделать жест единства и солидарности и, если они не в состоянии вернуть людям прежние тарифы на энергоресурсы, отказаться от огромных надбавок и вернуться к зарплатам, которые он получали в 2021 г.