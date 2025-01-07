Пляж Рейнисфьяра признали самым опасным в мире из-за огромных волн

Это уникальное место знаменито черным песком и базальтовыми колоннами.Пляж Рейнисфьяра, находящийся на юге Исландии, был назван самым опасным пляжем планеты согласно рейтингу Tripadvisor, хотя он обладает невероятной красотой и был признан лучшим пляжем Европы в 2023 году.