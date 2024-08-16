Глава Минторга: Казахстан отказывается «слепо следовать» санкциям против России

Заместитель премьер-министра Казахстана и министр торговли и интеграции страны Серик Жумангарин заявил, что Астана не станет «слепо следовать» антироссийским санкциям, особенно если речь идёт об интересах казахстанских компаний.
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