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Глава Минторга: Казахстан отказывается «слепо следовать» санкциям против России

Глава Минторга: Казахстан отказывается «слепо следовать» санкциям против России

Заместитель премьер-министра Казахстана и министр торговли и интеграции страны Серик Жумангарин заявил, что Астана не станет «слепо следовать» антироссийским санкциям, особенно если речь идёт об интересах казахстанских компаний.

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