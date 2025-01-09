Силовики проводят проверку по факту коммунального ЧП на Ямале: город остался без питьевой воды

В Ямало-Ненецком автономном округе во время новогодних праздников жители города Губкинский остались без питьевой воды: компания «Ямалкоммунэнерго» (входит в «Корпорацию СТС» Алексея Боброва и Артема Бикова) пустила по трубам воду с едким запахом краски.