Силовики проводят проверку по факту коммунального ЧП на Ямале: город остался без питьевой воды

В Ямало-Ненецком автономном округе во время новогодних праздников жители города Губкинский остались без питьевой воды: компания «Ямалкоммунэнерго» (входит в «Корпорацию СТС» Алексея Боброва и Артема Бикова) пустила по трубам воду с едким запахом краски.
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