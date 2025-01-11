Военная база «Михаил Когэлничану» в Констанце на юго-востоке Румынии, которая станет самой большой базой Североатлантического альянса в Европе, будет использована как плацдарм для начала войны против России, полагает независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску.