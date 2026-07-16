БРИКС создадут мировые стандарты для торговли и инноваций

Министры стран БРИКС собрались в Бангалоре для обсуждения разработки технических стандартов. Индийский министр Пралхад Джоши подчеркнул важность глобальной стандартизации для торговли и инноваций в условиях трансформации мировой экономики.
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