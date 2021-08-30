Где Цой, где деньги, Учитель?

Только новостиПолитикаГде Цой, где деньги, Учитель? Если вы не видели фильм Алексея Учителя «Цой», то и не смотрите. Однако, да, согласен, порою очень хочется.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлатыркаА что, этот деятель, кроме того, как рубить бабло и засовывать в каждую дырку свою обслуживающую.... как бы это по корректнее назвпть-ну вы сами поняли-бездарность персильд, разве что-то умеет?Лариса Фомичева46 063 подписчика.Лариса ФомичеваЭтой блевотине мало подписчиков.Ещё хочет.Комментировать
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