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Где Цой, где деньги, Учитель?

Где Цой, где деньги, Учитель?

Если вы не видели фильм Алексея Учителя «Цой», то и не смотрите. Однако, да, согласен, порою очень хочется.

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Алатырка
А что, этот деятель, кроме того, как рубить бабло и засовывать в каждую дырку свою обслуживающую.... как бы это по корректнее назвпть-ну вы сами поняли-бездарность персильд, разве что-то умеет?
Лариса Фомичева
46 063 подписчика.
Лариса Фомичева
Этой блевотине мало подписчиков.Ещё хочет.

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