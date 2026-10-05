Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Походные жены: самая жестокая традиция яицких казаков

На бескрайних просторах Российской империи, там, где река Урал — в старину Яик — разделяет Европу и Азию, сложилось одно из самых самобытных и боевых казачьих войск.

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