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Царьград

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Водитель с 98 нарушениями ПДД катался по тротуарам Благовещенска ночью

Водитель с 98 нарушениями ПДД катался по тротуарам Благовещенска ночью

В Благовещенске задержан 24-летний водитель, имевший 98 нарушений ПДД за год. Он ездил по тротуарам на ГАЗ-24, создавая опасность для граждан.

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